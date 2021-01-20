金山磺港溫泉男突昏迷 送醫急救恢復心跳 12:182021/01/20 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金山磺港公共浴室上午1名男子在浴池昏迷，已送醫搶救。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（20）日上午10時許，新北市金山區磺港公共浴室2名男子在男裸湯區泡湯，其中70多歲的男子突然昏厥滑入浴池內，另名男子趕緊把人拉起，並緊急撥打119報案，救護人員到場將人拉起時，該男已無生命跡象，隨後送往台大金山醫院搶救，經急救已恢復心跳。 疫情惡化多國港口陷死亡壅塞 基隆父女疑似一氧化碳中毒 洗完澡頭暈癱坐在地 (中時 ) #恢復 #男子 #心跳 #金山磺港 #溫泉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 情侶吵架情緒低落 金山警開導少女助返家 19:352021/01/19 社會 南向資金湧入 港股半日勁升883點 12:592021/01/19 財經 男子駕車遊南庄自撞護攔 南庄警協助返家 15:122021/01/20 社會 67歲男睡到心痛、冒冷汗 竟是心肌梗塞 16:522021/01/20 生活 文史工作者逼前女友祖先墓前道歉 性侵遭判刑3年10月 15:302021/01/20 社會 桃市OHCA患者 康復出院率冠六都 04:102021/01/19 地方新聞 羽球命中右眼 男視力只剩0.1 04:102021/01/19 地方新聞 港股早叩關3萬點未果 午間回落 13:012021/01/20 財經 陸股多頭氣盛 牛年走勢可期 04:102021/01/20 投資理財 《港股》葉倫力挺大規模財政激勵措施 恆指開高走高 10:512021/01/20 財經 籌碼大亂鬥 貨櫃三雄同步下挫 04:102021/01/20 財經要聞 社會熱門新聞 SWAG淪性交易平台 斗內長腿F奶直播主38萬就可啪可攝 - 社會 彭文正告蔡英文博士論文不存在大逆轉 審理有瑕疵發回重審 - 社會 小一男童向監視器喊「媽我考97分」 21秒催淚片曝光讓人痛心 - 社會 再婚被婆婆嗆二手貨 新娘微笑說一句話婆婆秒閉嘴 - 社會 台鐵北車站驚傳攻擊 女站務員求救呼喊：有人攻擊我 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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