今（20）日上午10時許，新北市金山區磺港公共浴室2名男子在男裸湯區泡湯，其中70多歲的男子突然昏厥滑入浴池內，另名男子趕緊把人拉起，並緊急撥打119報案，救護人員到場將人拉起時，該男已無生命跡象，隨後送往台大金山醫院搶救，經急救已恢復心跳。

(中時 )