根據美國媒體報導指出，凱文波特已跟徹底與騎士鬧翻，騎士計畫把他交易出去，如果交易不掉的話，可能會直接將他釋出，換句話，凱文波特在騎士隊的生涯已經結束了。不過，美國媒體建議勇士可以趁此機會招攬這位極具天分的球員，甚至有機會讓他成為球隊未來核心好手。

2019年選秀會首輪第30順位加盟騎士的凱文波特，菜鳥球季就能繳出10分、3.2籃板、2.2助攻的場均數據，選秀會前被視為有角逐前五順位的實力，可惜因為受傷以及場外不利消息，導致他的選秀排名差點滑落到次輪。

場外麻煩纏身的凱文波特，光是半年內就惹出不少事情，期間被指控對女性施暴、網路上發表輕聲言論、涉嫌攜帶槍枝遭到逮捕，種種脫序行為讓騎士球團形象嚴重受損，本季開打至今始終看不到他的身影，理由是已被騎士內部封殺，也就是即便身體無恙也不會讓他上場比賽。

雖然凱文波特的性格上有缺陷，但是他的天賦還是讓人垂涎不已，美媒《Fansided》認為，勇士值得在凱文波特冒險投資，因為勇士目前陣容實力不足，需要更多球員加入，而且從長遠角度來看，能夠培養出一些年輕球員有利於球隊未來發展是值得的。

《Fansided》還談到，騎士會把凱文波特跟一名中鋒球員打包交易，比如是德拉蒙或是麥基，勇士不需要付出太多籌碼就能成功獲得，這對於勇士而言值得一試，倘若凱文波特能夠成熟起來的話，這無疑是一個成功的投資。

騎士總教練比克斯塔夫表示，「我們都想看到凱文波特成長蛻變，我也有預感他會成功，所以不管他將來會發生什麼，我只希望他能一切順利。天賦球員毀於性格原因不在少數，性格決定命運的確是有道理的。凱文波特還是會繼續得到一些機會的，看看之前那些天賦球員的軌跡就能確信這一點，但是他能否在聯盟中立足下去，就取決於他自身的改變，能夠拯救他的只有自己。」

(中時 )