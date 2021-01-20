拜登即將在美東時間20日中午宣誓就職美國第46任總統，自雷根時代開始，每任總統卸任時，都會在總統辦公室留下親筆手寫字條給繼任者，給予溫馨建議及支持，今年由於川普拒絕承認敗選，更不願出席拜登就職典禮，外界懷疑他會否斷了這個維持了32年的溫馨傳統。

歐巴馬2017年留給川普的字條上寫著：「我們只是這間辦公室的過客，讓我們捍衛先賢奮鬥、流血而來的民主機構與傳統，包含法治、三權分立、守護平等、公民自由等。」

美聯社報導，1989年1月美國已故總統雷根（Ronald Reagan）卸任時，打算在橢圓形辦公室留下親筆字條，給繼任的老布希（George H. W. Bush），他拿了一張印有一群火雞站在一頭俯臥大象上頭的紙張，紙上還印有「別讓火雞讓你沮喪」的字句，雷根親手留了下列文字給老布希：「親愛的喬治，你將會有想要用到這張紙的時刻。」他表示相當珍惜兩人共享的回憶，將會為這位新總統祈禱。

雷根留給老布希的親筆字條後來成了新舊任美國總統的交接傳統，原本字條內容屬於機密，不過最終都會被官方公開、卸任總統自己在自傳中爆料、或是被記者揭露。即便白宮易主往往代表激烈競爭與勝敗結果，但一窺這些字條內容，字裡行間傳遞的友善、以及為共同目標打拼的信念卻相當令人驚奇。

儘管在1992年總統大選中慘敗，1993年初老布希留給柯林頓（Bill Clinton）的字條仍相當溫暖，他寫道：「現在我走進這間辦公室的感受，仍舊和4年前走進來時感受到的驚奇與尊敬一樣，我知道你也會有同樣的感受，我祝福你在這裡生活愉快，我從未感覺到某些總統描述過的孤獨感。」

老布希繼續寫道：「我不擅長給予建議，不過不要因為那些批評者氣餒，或者讓您偏離方向，您現在的成功就是我們國家的成功，我會為您加油，祝好運。喬治。」

前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）後來回憶，當時老布希的字條讓她感動到哭了。歷史學家烏普德格羅夫（Mark K. Updegrove）評論，老布希的文字展現了他的風度，即便在大選中慘輸給柯林頓，他仍祝福新總統。

2000年柯林頓交接給小布希（George W. Bush）時，他在字條中提醒小布希，「您現在肩膀上的負擔雖然很大，但往往被誇大了」，他還分享，「做自己認為正確的事所獲得的純粹喜悅是難以表達的。」

8年後小布希給歐巴馬（Barack Obama）的建議是：「批評者會憤怒，『朋友們』會讓您失望，但無論發生什麼事，您都會因為現在領導的人們的性格及惻隱之心而受到啟發。」

當年小布希的27歲雙胞胎女兒珍娜（Jenna）及芭芭拉（Barbara）也留下兒童版字條給歐巴馬年僅10歲、7歲的女兒瑪麗亞（Malia）及莎夏（Sasha），她們建議：爸爸首次為紐約洋基隊開球時，一定要去現場為老爸加油。

2017年歐巴馬給川普的字條中寫道：「這是一個特別的職位，沒有明確通往成功的藍圖，所以我不知道我給予的任何建議是否有用。」不過美聯社指出，以川普目前的狀況，當時歐巴馬留下的內容，在現在看來似乎都預言成真，他當時告訴川普，「我們只是這間辦公室的過客，讓我們捍衛先賢奮鬥、流血而來的民主機構與傳統，包含法治、三權分立、守護平等、公民自由等。」

(中時新聞網)