新冠肺炎本土病例遽增，內政部緊急發文全台宮廟暫緩春節活動，台南市多家大型廟宇20日陸續宣布取消重要活動，其中每年吸引30萬人觀賞的土城正統鹿耳門聖母廟元宵節煙火秀，廟方20日緊急宣布喊停。

台灣爆發本土群聚感染，正值疫情嚴峻，台南市民政局20日與多家宮廟協商取消春節期間的大型慶典活動，首當其衝的就是24日正要「送天師」北區開基玉皇宮，預計150個陣頭可聚集1萬名信徒，繞行鬧區數十家宮廟，是台南市今年最大的陣頭繞境。

台南市民政局長顏振標（左一）與北區區長李皇興（左二）20日上午拜訪北區開基天后宮，希望取消廟方2月的繞境活動。（程炳璋攝）

土城正統鹿耳門聖母廟的鞭春牛活動，民眾爭相推擠搶春牛，廟方宣布今年活動暫停舉辦。（本報資料照／程炳璋台南傳真）

開基玉皇宮20日向台南市民政局首肯取消遶境活動，北區另一家開基天后宮預計2月14日的繞境活動隨後也宣布取消。

倍受矚目的土城正統鹿耳門聖母廟元宵節鞭春牛與煙火秀，每年動輒吸引30萬人聚集在廟前廣場欣賞，煙火秀施放時間長達半小時以上，廟方20日上午在疫情壓力下，宣布今年的鞭春牛暨煙火秀暫停。

聖母廟保留但書，董事們表示，廟方的鞭春牛與煙火秀已是全台元宵節時的傳統重頭戲活動，貿然取消影響太大，只好先宣布暫停，看疫情發展如何，再後續做決定。

台南市民政局宗教禮俗科表示，已陸續與多家宮廟協商取消大型活動，包括鹽水武廟的元宵蜂炮，若要宮廟取消所有春節活動，要等收到內政部公文後再處理。

也有廟宇願意全力配合，北區興濟宮已取消祀典興濟宮春節3天的造橋過限改運科儀，期能避免人群聚集，並推出到國泰世華ATM點燈服務，減少民眾到廟排隊點燈的煩惱。

(中時 )