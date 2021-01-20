帛琉新任正副總統暨國會議員明天就職典禮，外交部長吳釗燮本今天上午以總統特使身分前往帛琉，我國旅遊業者也隨團前往帛琉勘察，評估未來實施台帛安全旅行圈，開放兩國觀光旅遊的可能性。

吳釗燮訪問帛琉期間將晉見帛琉現任總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau, Jr.）並呈遞特使國書；晚上將款宴雷蒙傑索伉儷、候任總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）伉儷，以及其他帛琉政要與傳統領袖。

明天上午吳釗燮將出席帛琉新任正副總統暨國會議員就職典禮，隨後晉見新任總統惠恕仁與副總統兼國務部長席嫵杜（Uduch Senior），並拜會參議長包和康（Hokkons Baules）及眾議長安薩賓（Sabino Anastacio）；下午赴帛琉葛拉州（Ngaraard）出席我國援建社區中心的落成剪綵儀式。

此外，為回應惠恕仁候任總統推動「台帛安全旅行圈」（travel bubble）的倡議，外交部透過交通部觀光局協助，特別邀請我國旅遊業者隨團前往帛琉勘察，並將在帛琉政府協助下前往熱門景點洛克群島（Rock Islands）等地踩線，評估未來實施台帛安全旅行圈，開放兩國觀光旅遊的可能性。

(中時 )