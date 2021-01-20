47歲港星吳綺莉許久沒有戲劇作品，近期她重返螢光幕，參與電視劇《太平紋身店》的演出，吳綺莉在劇中一人分飾兩角，不只挑戰演雙胞胎姊妹，吳綺莉在劇中還有激情床戲，她為戲罕見大解放，雖然畫面只有短短幾秒，不過吳綺莉閉眼勾男親熱、表情超陶醉，也意外引發熱議。

吳綺莉在《太平紋身店》一人分飾兩角，演出有妄想症的姊姊白玫，橫刀奪愛妹妹茉莉的男友，還在床上纏綿，吳綺莉在鏡頭前罕見解放演床戲，她閉眼勾男親熱、表情超陶醉，雖然床戲只有短短幾秒的鏡頭，但吳綺莉的大膽演出，已引發網友討論，有網友認為劇情是重口味演出，但也有人酸根本是驚嚇。

吳綺莉在《太平紋身店》有激情床戲。（圖／取材自東網）

其實，吳綺莉不只因重返螢光幕成為焦點，她和女兒吳卓林以及成龍的糾葛，在日前也引發討論，網上甚至傳出吳綺莉要爭奪成龍家產，而吳綺莉還被指替女兒取名為吳卓林是「吳綺莉卓越林鳳嬌」的意思，對此，吳綺莉透過經紀人阿文錄影片表示，她根本沒有這份心「如果她有這個念頭的話，早在吳卓林沒滿18歲以前，她就已經採取行動了」。

至於吳綺莉被指她替女兒取名為吳卓林是「吳綺莉卓越林鳳嬌」的意思，經紀人則反問：「您會把自己的心思寫在臉上去告訴別人嗎」，經紀人還不禁替吳綺莉求饒：「希望大家饒過她，求放過，不要再瞎寫了」。經紀人也提到，吳綺莉過去的角色是母親，現在她已完成任務，吳綺莉又回到演員這個角色上，而吳綺莉也在微博寫下：「一個人就一個人，用心演戲，用心工作」。

(中時新聞網)