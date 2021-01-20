基隆一名駕駛20日行駛在國道一號五堵路段時，撞上山羌。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆一名駕駛20日行駛在國道一號五堵路段時，眼見黑影閃過，並聽到碰撞聲，直到下交流道才發現，一隻山羌卡在車頭保險桿裡，並已明顯死亡。基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱表示，撞到山羌機率不到，也呼籲民眾有撞到東西應先停靠路邊，並下車查看，不要繼續行駛。

據了解，駕駛20日凌晨行駛在國道上，撞上不明物體，開下交流道時才驚覺自己撞到山羌，並向經過的巡邏警察求助。

陳瑞濱說， 基隆野生動物數量多，時常發生民眾撞到穿山甲、白鼻心等小型動物，但撞到山羌的機率很小，他指出，依山羌的習性，若受到驚嚇會衝來衝去，因此民眾開車時務必注意前方狀況，尤其在山區。

陳瑞濱表示，民眾撞到東西時，應趕快下車查看，以民眾撞到山羌這件為例，第一時間可以尋求修車場到場拆解，或尋求消防局、動保所處理，若能第一時間送醫還有機會救治，並強調有撞到東西一定要下車查看，不要直接開走。

(中時 )