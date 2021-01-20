德國總理梅克爾(Merkel)周二指出，如果歐洲其他國家不去盡力防堵新冠病毒傳播，德國可能需要考慮去限制邊境。

本周四，總理將與地方首長再次檢討防疫成效和決定下一階段步驟。梅克爾周二表示，如果其他國家不同樣地努力，德國防疫不會成功；必須要確保周邊國家同樣努力，否則會尋求入境限制措施。總理與地方首長基本上已經同意將封鎖期限延至2月14日。

德國與九個國家為鄰，部分國家感染率飆升，包括與之交通流動頻繁的捷克。

儘管有反對聲音，德國目前關閉了學校，梅克爾指出原因，部分變種病毒在兒童身上出現較高傳染力；總理表示，如果德國陷入像倫敦的情況，德國是不會談論學校是否關閉的問題，而是進一步擔憂醫院和醫療系統問題。顯然地批評英國的防疫。

目前德國強制在公共運輸和商店要配戴醫用口罩，而非一般棉質口罩，公司必須讓員工在家工作到3月15日。

德國周二新增1.13萬名確診者，以及989名死亡人數。

(時報資訊)