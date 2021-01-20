韓國財政部20日表示，由於農曆春節年關將近，計劃將提供韓國家庭與公司行號38.4兆韓元約349億美元紓困金。在疫情未來發展撲朔迷離下，韓國政府也希望大家能先過個好年再說。

根據經濟財政部(MOEF)指出，這次最新年節紓困金額，較上次要多出約2.1兆韓元。目的很單純，就是要紓困遭到疫情影響的韓國家庭與業者，能安度2月11日至13日將至的農曆春節。

韓國央行(BOK)將攜手官股銀行，共同釋出約38.4兆韓元貸款。同時，韓國國家信用擔保基金(Korea Credit Guarantee Fund)也將提供2.2兆韓元的貸款保證。還有，高達10.1兆韓元的借貸與保證期也將順延。

韓國政府計畫，先提撥9.3兆韓元的九成，給飽受疫情衝擊的小業主。

這也是韓國第三次實施疫情紓困。2020年5月，韓國政府曾拿出14.3兆韓元，協助全韓兩千多萬戶家庭。

(時報資訊)