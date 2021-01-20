花縣長徐榛蔚親自將車鑰匙給11所學校校長。（花蓮縣府教育處提供／羅亦晽花蓮傳真）

縣長徐榛蔚（左1）、教育處代理處長饒忠（右1）、縣議員魏嘉彥（右2）等人試乘體驗新購的學生交通車及相關設施。（花蓮縣府教育處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮地形狹長，部分偏鄉學校提供交通車接送服務，解決偏遠學生就學不易，家長接送困擾，然而交通車隨使用日漸老舊，花縣府教育處爭取專款補助，汰換更新11輛已屆法定使用年限的交通車，並由縣長徐榛蔚親自交車，將車鑰匙給11所學校校長，賦予他們確保偏鄉學生快樂平安上下學的使命。

花蓮縣府教育處去年獲教育部核定補助經費近3500萬元，汰換更新光復國中、壽豐國中、瑞穗國中、玉里國中、西寶國小、文蘭國小、北林國小、大進國小、古風國小、豐濱國小及新城國小等11校，共11輛已屆法定使用年限的學生交通車。

縣長徐榛蔚在日前「新購交通車交車典禮」上親頒校車鑰匙給各校校長，每人臉上滿是欣喜。徐說，教育處重視偏遠學生就學權利，向中央爭取學生上下學交通車補助，協助偏鄉學生安心上下學，家長在拚經濟時無後顧之憂；縣議員魏嘉彥偕同試乘體驗新購的學生交通車及相關設施後表示肯定，期許縣府能繼續提供偏鄉學子優質學習環境，提升花蓮教育品質。

此外，因此次汰換的交通車有部分狀態尚屬良好，是否會有效再利用，教育處表示，事前經詢問各局處、機關及鄉鎮市公所是否有使用需求後，已召開會議進行媒合，部分汰換交通車將提供地方稅務局、消防局及富里鄉公所繼續使用，以發揮資源最大效益，協助需要幫助的人。

(中時 )