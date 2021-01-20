民進黨立委邱泰源今日與業者捐贈2千件防護衣給台大醫院，讓醫事人員無後顧之憂，也盼能攜手團結串聯起台灣最堅強的防疫陣線，並藉此達到拋磚引玉之效，全民挺醫護，醫護護國人。

邱泰源指出，新型冠狀病毒(COVID-19)肆虐全球，國際疫情持續延燒，在此期間台灣防疫工作有目共睹，全體醫護及防疫人員功不可沒。

邱泰源說，一年多來，藉由與政府溝通合作、醫界定期舉辦應變會議，除致力於防疫外，亦持續維持日常醫療量能，守護國人身心健康。醫事人員隔離防護裝備下的每一滴汗水，都挹注在國家的防疫與健康照護體系，這一點一滴的累積，匯集成全球少有的防疫成就。

邱委員十分感謝醫師及醫護團隊的貢獻，也期待外界給予醫護人員更多的鼓勵及溫暖。今日也感謝業者無私捐贈2000件通過CNS(中華民國國家標準) P2與P3高規格防護衣，提供國內醫事人員使用，希望醫護人員在各界給予更多的支持之下，在防疫第一線屹立不搖，持續與政府共同守護全國人民的身體健康。

(中時 )