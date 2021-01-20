為了讓消費者買賣屋更輕鬆透明的掌握交易資訊，太平洋房屋搶先多數業界在政府推出「實價登錄2.0」服務，就將成交行情揭露至門牌，主要是希望保障買賣雙方的權益，讓消費者不會因為資訊落差而買貴、賣便宜，也讓買賣雙方能快速做出決策，並取得價格共識。

立法院於2020年12月30日三讀通過「實價登錄 2.0」相關修法，共有五大重點，分別為完整揭露門牌或地號、預售屋全面納管並即時申報、增加主管機關查核權、屢不改正者加重處罰及禁止紅單轉讓，違者最高可按建築戶處新台幣100萬元罰鍰。

太平洋房屋董事長盧阿水表示，實價登錄自 2012 年實施以來，帶動不動產市場交易逐步走向透明化，但過去因為擔心個資外洩問題，門牌及地號僅以區段方式揭露，民眾難以掌握確實交易資料及房價，全面揭露後有助於價格透明化。

而太平洋房屋領先政府推出「實價登錄2.0」服務，不僅完整的將成交行情揭露至門牌，讓消費者以更簡單的方式查詢交易資訊，打造一個公平公開的不動產安全交易環境，這就是太平洋房屋的理念及品牌服務精神。

(工商 )