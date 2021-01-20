彭文正就總統蔡英文的博士論文及學位真實性，提起確認博士論文不存在之訴，一審認為論文存否或蔡是否具有博士學位，都屬單純事實問題，並非法律關係，都不得作為確認的訴之標的，判決駁回，台灣高等法院開庭辯論，彭的律師希望發回更審。

前年12月9日彭男向北院提告，確認蔡英文博士論文不存在之訴，遭駁回後，彭文正酸法官說，看不見就揮劍叫盲劍客，質疑完全沒有開庭，選後第4天直接判決，司法史上頭一椿？並反問法官訴狀看了沒？他不服判決提上訴。

(中時 )