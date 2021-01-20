華碩（Asus）有望在第一季末發表的全新ROG Phone，近期有不少消息曝光。除了機身背面神秘的05字樣，暗示名稱可能是ROG Phone 5(跳過ROG Phone 4）之外。近日又有動手玩的影片曝光，展示了機身背面第二螢幕的功能。

第二螢幕的設計，在經典的摺疊機，以及近年來出現的可摺疊螢幕手機上，都經常出現。估能大多以顯示資訊為主。而ROG Phone則是從第一代以來，就在機身背後設置ROG品牌標誌，也就是玩家俗稱的敗家之眼，且能支援RGB燈效。而在曝光的ROG Phone 5（暫稱）照片以及試玩影片，則是可以看見機背事實上嵌入了一款小螢幕，似乎可以按著「ROG Vision」功能來切換顯示效果。讓看著你打手遊的朋友，也可以間接體驗一下你的樂趣。

ASUS ROG Phone 5 Hands-On Video Showing Secondary Display

除了曝光機身背面的第二螢幕能升級的手遊新樂趣之外，ROG Phone 5在機身設計上疑似還添加了一個全新的紅色按鈕，功能上還不明朗。但推測有可能可以快速進入遊戲模式。此外，機身也保留了側面的充電孔，讓玩家以橫屏方式持握的時候，可使用側邊的充電孔來充電，更便於持握並可順利操作，發揮戰力。

目前已知ROG Phone 5可能採用的規格包含Snapdragon 888處理器，RAM與ROM的規格上不得而知，另外中國大陸與台灣推出的版本也很可能在儲存容量與記憶體上有別。此外，根據在中國大陸地區的認證資料，預計新機將搭載6000mAh電池，搭配60W或是65W的充電器。目前推測的發表時間可能落在第一季末，對比2020年7月才推出ROG Phone 3的時間點來說，提早了不少！

(科技)