原訂1月28日、29日大學校長會議暫緩舉行 12:482021/01/20 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教育部今天下午將宣布，今年大學校長會議暫緩舉行。（林志成攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年大學校長會議原訂1月28日、29日在雲科大舉行，但因為台灣疫情緊張，公私立大學協進會今天開會決定，今年大學校長會議暫緩舉行，視疫情變化兩個月後再討論何時舉辦。教育部預計下午會發新聞稿，宣布這個會議暫緩舉行。 今年大學校長會議，有一個很重要的議題，那就是討論學雜費該不該漲，不過卻因為疫情暫緩舉行，也讓這個議題可能被擱置。去年大學校長會議因為疫情而取消，今年則是暫緩，連續兩年都辦得不順利。 桃園宣布取消大學博覽會 關懷據點禁唱歌停共餐 長江盃金裳獎徵件延至1／31日 把握築夢機會 (中時 ) #會議 #大學校長 #暫緩 #舉行 #原訂 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 營業稅按季、月申報 展延到2月17日 04:102021/01/20 金融．稅務 貿協與機械公會20日下午舉行台北國際工具機展領袖對談 09:502021/01/20 財經 因應疫情取消會議 老師稱讚校長太英明 15:072021/01/20 生活 台中慈濟醫院縮減探病次數 護理之家取消探視 13:302021/01/20 健康 《國際金融》倫敦交易所預定29日完成Refinitiv收購交易 13:582021/01/20 財經 海大研發玉山衛星 22日美國空軍基地發射 15:062021/01/20 寶島 學測將登場 中央大學4分區加強考場防疫 15:102021/01/20 寶島 台積市值日增5,186億 台灣50暴肥 04:102021/01/20 財經要聞 北京疫情擴大 19日新增7例大興區淪陷 11:222021/01/20 財經 摩斯員工確診掃到3大學 9學生被令返家自主管理 14:362021/01/20 生活 紅白大賞周六如期登場 04:102021/01/20 娛樂新聞 生活熱門新聞 國防部下令官兵別去桃園 網驚事情不單純：陸軍5大部門全在那 - 生活 桃園未來有無可能封城？陳時中這樣說 - 生活 部桃8天9確診 胸腔醫推1招抓出無症狀感染者 - 生活 免疫風暴來了？名醫揭：缺乏這種維生素最容易染疫 - 生活 摩斯員工確診掃到3大學 9學生被令返家自主管理 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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