今年大學校長會議原訂1月28日、29日在雲科大舉行，但因為台灣疫情緊張，公私立大學協進會今天開會決定，今年大學校長會議暫緩舉行，視疫情變化兩個月後再討論何時舉辦。教育部預計下午會發新聞稿，宣布這個會議暫緩舉行。

今年大學校長會議，有一個很重要的議題，那就是討論學雜費該不該漲，不過卻因為疫情暫緩舉行，也讓這個議題可能被擱置。去年大學校長會議因為疫情而取消，今年則是暫緩，連續兩年都辦得不順利。

(中時 )