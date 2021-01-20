蘇澳籍漁船「永裕興18號」救援行動持續進行中，雖然我方救援船隻的人員終於登上「永」船，初步並未發現「永」船人員的蹤影及回應，但因「永」船船艙內積水嚴重，仍須待抽光船艙積水之後，才進一步確認10名船員是否仍在船上。

「永裕興18號」船上10名船員失聯已超過20天，在沒淡水、沒電及酷寒的惡劣天候下，船員的生存機率越來越低，加上前往救援的屏東籍漁船「億榮18號」人員冒險登上永船探查，並未在甲板上發現「永」船人員的蹤影，大聲呼喚也未得到回應。

因「永」船艙內積水嚴重，登船救援的人員無法入內仔細查探，因此船艙內是否有「永」船的船員，甚至是否還在垂死待救，仍是未知數。

蘇澳區漁會人員表示，目前就說「永」船已經沒有人員仍太過武斷，必須要等將船艙內的水抽乾，才能入內仔細搜索確定。

目前永裕興18號已經由我方救援漁船向台灣拖行返航中，至少需要一個月的時間才能拖回台灣，屆時也才能由專業的調查人員更仔細逐一釐清「永」船到底是發生了什麼事情。

(中時 )