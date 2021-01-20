傳出前高雄市長韓國瑜將於農曆年後表態是否參選黨主席，國民黨智庫副董事長連勝文今天表示，現在國民黨這麼辛苦，幾乎到了山窮水盡的程度，還有這麼多人願意出來爭取黨的領導人機會來推動黨，他覺得這是好事。最怕沒人要出來，那就完蛋了，若有很多人都願意出來，代表大家對這黨的未來充滿信心。

外界點名韓國瑜復出有可能要布局2022年台北市或桃園市長選舉，連勝文說，他沒辦法幫韓國瑜回答，作為中華民國國民，其參選的權利是憲法所保障的，所以不管是韓或任何人想參選直轄市長，只要他們有辦法通過黨的初選測試，然後得到大多數黨員的認同與民調的支持，就是他們的權利，他個人沒什麼評論。

媒體詢問，是否會期待國民黨再創韓流？連勝文指出，國民黨要重新站起來，不能再只依靠一個人而是仰賴很多人一起努力，如果能夠把當初支持韓國瑜的朋友們都找回來，繼續推動國民黨往前走，當然很好，但也不能把希望完全寄託在一群人或少數人之上，這是不切實際的。

(中時 )