衛福部立桃園醫院爆群聚感染，8天累計9確診，指揮官陳時中昨也下令48小時清空全院，昨有疑似桃園醫院的護理師在網上曝光院內狀況，表示每天都抱著上戰場的心情上班，壓力巨大，主管將所有人視為確診者，要求一有症狀馬上回院篩檢、關進病房，看不見疫情盡頭讓她崩潰直呼「還要撐多久？我們還撐得住嗎？」

這名護理師19日在Dcard表示，部立桃園醫院確診一個接一個爆發，先不說確診同事的心情有多糟，她們這些還在上班的線上員工，每天抱著上戰場的心情在工作，主管更交代她們，把所有人都當成確診者看待，「見面不要打招呼、不要交談，有任何症狀馬上回院篩檢關進病房」。

這名護理師說，大家都害怕自己會染疫傳給家人，有家庭的醫護早早將小孩送走、不把自己洗乾淨絕不回家，心理壓力不斷累積下，每天都在看誰是下個確診，誰又被匡列要居家隔離，當科的醫生陸續被抓走，由其他科別醫生代理，人力越來越吃緊。

為什麼這麼危險還要去醫院？該護理師不諱言地說「我不去誰來顧病人」，也坦言雖然大家都在努力，然而這波疫情真的看不到盡頭，「還要撐多久？我們還撐得住嗎？」

對此，網友紛紛留言，「醫護人員都辛苦了，加油」、「真的，現在氣氛很緊張，大家見面不敢交談不敢群聚，連喝口水都要擔心，走出去就是異樣眼光⋯」、「加油！站在第一線的醫護人員一定很辛苦，有你們真好」、「真的認同，另外一半也是護理人員，境外一直開放，只會造成你們的負擔越來越嚴重」。

中央流行疫情指揮中心昨天下令啟動醫院清空計畫，管制樓層並全面消毒，醫院員工目前有353人正在隔離14天，病人陸續清空。

(中時新聞網)