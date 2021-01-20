立法院「台日交流聯誼會」今天舉辦成立大會，立法院長游錫堃與前立法院長王金平、蘇嘉全共襄盛舉。在萊豬開放進口後，各界關心下一個就是否開放日本福島5縣食品？游錫堃受訪表示，尊重行政部門的決定，希望行政部門依照科學證據來做決策。

媒體詢問，日本核災食品區可能在今年叩關台灣，開放壓力是否出現在這會期？游錫堃表示，目前沒有得到任何訊息，尊重行政部門的決定，希望行政部門依照科學證據來做決策，但到底有沒有要在這會期處理他不知道，日方也沒有來跟他聊過。

前立法院長王金平受訪表示，1992年1月18日他受命組成中日國會議員聯誼會，大家彼此互相勉勵與期許，共同努力解決台日雙方的歷史性問題，過去這樣一個國會聯誼組織有非常好的互動，大部分的問題都解決了。

王金平指出，如今聯誼會已邁入第10屆，希望未來聯誼會也能秉持這樣的傳統，持續不斷交流合作，共同解決雙方的問題，讓問題獲得圓滿解決。

民眾黨立委、台日交流聯誼會副會長蔡壁如致詞表示，福島核災已屆滿10年，世界各國依據其檢測結果與科學依據，陸續檢討進口政策，台灣政府面對能源、日本食品進口政策，都應透過科學、理性客觀方式與老百姓溝通，不要重蹈萊豬覆轍，民眾黨將秉持就事論事理性思考採取科學證據面對問題。

(中時 )