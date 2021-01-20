美國司法部今天表示，一名極右派分子因涉及6日的美國國會大廈暴動，遭控共謀罪。根據調查，這名男子協助其他成員找華府附近落腳處。

法新社報導，來自維吉尼亞州的65歲男子卡德威（Thomas Caldwell）被控安排一支團體非法闖入華府國會大廈，參與脫序行為，以及在國會殿堂「阻擋、影響與妨礙」議程。

調查人員表示，這些人大部分為「守誓者」（Oath Keepers）成員，這是個結構鬆散的極右派反政府民兵組織。

國會本月6日舉行聯席會議認證2020年總統大選結果。會議登場前，拒絕承認敗選的總統川普在華府一場集會中要求支持者遊行至國會大廈「奮戰」，不久後川粉攻占國會，造成5人喪生。

6日的行動有自發性暴亂的特徵，但靜態影像、影音和通訊分析顯示，部分參與者投入的準備和籌畫工作已達令人不安的程度，整場行動更像是受過武器和游擊戰訓練的民兵團體所為。

據聯邦調查人員說法，卡德威似乎在「守誓者」中握有領袖角色，協助這個團體「策劃和協調」硬闖國會以中斷議員認證程序。

起訴書指控卡德威協助「守誓者」成員在華府附近找旅館。

根據調查人員說法，卡德威發送臉書訊息說：「我強烈建議你們訂一兩晚的房間。」他說：「這個地點絕佳，如果我們想要的話，可以讓我們進行夜間突襲行動。」

美國國會大廈之亂迄今近90人遭到指控，其中5人被控共謀罪。

(中央社)