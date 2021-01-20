彰化市公所獨步全國，也是最受長輩期待的過年6000元紅包來了，彰化市公所每年在春節前夕，都會發放給年滿70歲以上的長者「春節敬老禮金」大紅包已經24年。今年可獲領取共2萬5085位，合計將發放總金額為1億5051萬元。市長林世賢強調，公所重視建設、也重視社會福利，特別是今年受疫情影響，許多家庭收支減少，這筆紅包讓長輩好好過年，也代表對長輩的尊敬。

20日市長林世賢邀請蔡金水、楊招枝、吳統妹、楊清塗、郭秋季等長輩，宣布彰化市公所將於1月28日在各里辦公處或各里指定地點，發放春節敬老慰問禮金。林世賢並向長輩奉茶，親送紅包，祝福長輩健康、長壽。索幼兒園建國園小朋友也帶精采舞蹈表演，充滿濃濃年節氣息。

彰化市長林世賢今天宣布，化市公所將於1月28日在各里辦公處或各里指定地點，發放春節敬老慰問禮金。（吳敏菁攝）

彰化市長林世賢今天宣布，化市公所將於1月28日在各里辦公處或各里指定地點，發放春節敬老慰問禮金。（吳敏菁攝）

林世賢表示，2年來已爭取中央補助56億元投入市政建設，公所重視建設，也重視縣府福利，感謝縣府、立委、代表等幫忙，讓市庫有結餘，發放新春紅包，代表對長輩付出的尊敬，讓彰化市成為充滿溫暖的新城市。

過去發紅包，各里辦公室聚集人潮，去年起以增加轉帳方式發放的選擇，約有1萬多人採取轉帳， 彰化市公所將於1月28日在各里辦公處或各里指定地點，凡年滿70歲，在彰化市設籍6年以上的長者，且戶籍未再遷出者，每人都可獲得敬老慰問禮金新臺幣6000元及長壽麵線一份，採現金及轉帳兩種方式發放。

(中時 )