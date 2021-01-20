立法院「台日交流聯誼會」今天舉辦成立大會，聯誼會會長、立法院長游錫堃致詞表示，日本期盼與「五眼聯盟」加強合作，台灣也希望能在外交、軍事、情報交流與其他民主國家進一步合作，成為國際社會可靠夥伴。

日本行政改革大臣河野太郎說過盼與國際情報聯盟「五眼聯盟」加強合作，將來變成「六眼聯盟」。游錫堃指出，台灣在防疫上證明了與國際合作的能力，也希望能在外交、軍事、情報交流與其他民主國家進一步合作，成為國際社會可靠夥伴。

游錫堃說，台灣和日本在印太戰略扮演重要角色，民主國家要攜手努力以平等、互惠、交流、合作打造同盟關係才能抵擋極權國家宰制亞太地區的企圖，共同促進亞太地區共榮共好。

聯誼會榮譽會長、前立法院長王金平致詞表示，「台日國會議員聯誼會」這個組織是立法院最龐大、最有實質議題解決能力的團體，希望能與「日華議員懇談會」更加密切交流，待日方疫情解決後多多率團來台，尤其是過去幾年幫助台日問題解決的安倍首相能夠再度來訪台灣，台灣一定會熱烈歡迎安倍的到來。

日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰指出，現在日本的國會議員想去台灣的熱血氛圍，宛如岩漿聚集。當全球克服新冠肺炎疫情的時刻來到，日本必定會組成「報復性訪台團」，颳起日台國會議員交流的爆炸性風潮。

(中時 )