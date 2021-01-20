中國大陸新冠肺炎疫情近日出現反彈，有地區再次發生野蠻的防疫現象。一段河北「石家莊老人外出被綁樹上」的影片在網路上瘋傳，引起民眾關注，當局對此表示，涉事村支書已被停職，警方亦已立案調查。

從影片可見，一名身穿黑色羽絨衣的老年人，被一群穿紅色背心外套的人綁在樹上，並遭到辱罵。有網民表示，該名老人疑似因疫情期間外出亂跑而被綁。

據石家莊市藁城區委宣傳部官方微博消息指，該區全域由本月6日起調整為高風險地區，所有村莊社區均需採取嚴格的防控措施。本月18日早上9時許，該名姓曹的老人欲進入南營鎮水範寨村買煙，被村內的執勤人員制止，但他卻不聽勸阻，執意要進入村內，於是執勤人員竟在村黨支部書記閆某的指使下，將老人綁在樹上謾罵。

南營鎮黨委政府事後召開鎮黨委會，將水範寨村黨支部書記閆某停職，並要求各村疫情防控人員引以為戒，杜絕此類事件再次發生。公安機關目前已以涉嫌非法限制人身自由案立案調查。

中國大陸過去一天新增103宗新冠肺炎確診個案，本土病例佔88宗，吉林佔46宗；另外，境外輸入病例就有15宗；無新增死亡病例或新增疑似病例。

(中時 )