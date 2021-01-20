前衛生署長楊志良被爆搭捷運時拉下口罩，他先說是因為講電話不清楚，又解釋應是去年夏天的事，但隔壁位置是空的，有社交距離，但也表示，照規定若該罰就罰。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新翻出去年6月的新聞報導，當時中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中稱，若搭捷運可以保持安全距離，可不用戴口罩，不解去年8、9月的照片，跟現在造成院內感染有何關聯。

鄭照新今（20）日在臉書指出，去年8、9月防疫等級與現在完全不同，一張去年夏末秋初的照片，實在不知道和現在造成院內感染有啥關聯，是要證明楊前署長造成北部某醫院感染嗎？會附和的人沒有證明楊署長說錯了什麼，反而證明台灣公民邏輯推廣需繼續加強。

鄭照新翻出過去陳時中（見圖）言論，若在捷運保持安全距離，可以不用戴口罩。（本報資料照片）

針對醫院爆發院內群聚感染，鄭照新認為，楊志良說得很清楚，應檢視醫院的SOP有無按實操課，但現在連陳時中也開始按著同樣的方向檢討，好奇想問「綠營是在激憤什麼？」更不用說楊前署長討論的都是這間北部醫院的責任。

鄭照新說，現在全國防疫的大方向上，還是呼籲要全力挺時中，綠營人士拚了命的攻擊楊前署長，反倒顯得有些怕責任向上延燒的心虛了吧。

按照楊志良所澄清的時間點回推，去年6月4日陳時中才宣布，若是捷運離峰時段、很空曠，可以保持安全距離的話就可以不用戴口罩。6月6日則是韓國瑜罷免案的投票日，不免讓鄭照新酸說，「難道去年6月4號的措施只是為兩天後造勢嗎？」何況陳時中那時還去演唱會唱歌，「以政治攻防看人民健康反而露餡」。

八九月防疫等級與現在完全不同，這張去年夏末秋初的照片，我實在不知道和現在造成院內感染有啥關聯。。是要證明楊前署長造成北部某醫院感染嗎？ 會附和的人沒有證明楊署長說錯了什麼，反而證明台灣公民邏輯推廣需繼續加強吧。。 署長說的很清楚了，是在... 由鄭照新發佈於 2021年1月19日 星期二

(中時新聞網)