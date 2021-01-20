騰輝電子-KY(6672)受惠於Tesla等電動車訂單回流，帶動散熱鋁基板銷售攀高，為反應銅箔等上游材料價格上漲，騰輝-KY已完成第一波漲價，隨著車用產品出貨放量及漲價效應，騰輝-KY今年營運展望樂觀，騰輝-KY表示，今年營運可望遠優於去年。

騰輝-KY一直鎖定立基型市場佈局，其中車用散熱鋁基板為公司主要獲利來源之一，儘管去年上半年因新冠肺炎疫情導致全球車市急凍，連帶騰輝-KY營運也受到影響，不過騰輝-KY為Tesla供應商，Tesla出貨量自下半年快速攀升，騰輝-KY散熱鋁基板出貨跟著回穩，公司也陸續開發出多家新終端客戶及新的散熱應用，近期在大陸電動車銷售最火紅的冠軍車—通用五菱宏光Mini也是騰輝-KY客戶，在電動車訂單攀升下，讓騰輝-KY金屬基板銷售屢創歷史新高。

除電動車佈局逐漸發酵，騰輝-KY在大陸市場經營多年，去年陸續取得多家PCB客戶認可，從去年底開始放量出貨。

騰輝-KY表示，大陸電動車及汽車LED頭燈終端需求強勁，且車用電子需求逐漸回溫，帶動鋁基板與汽車板銷量持續增加，目前公司專注利基於高毛利產品，在產品組合優化下，特殊材料如散熱基板因電動車開始進入量產周期，以及日本系車燈市場滲透，未來成長可期。

針對自動駕駛、雷達、5G天線、Mini LED等新應用，騰輝-KY積極佈局超高頻產品及面板背光技術，新產品可望挹注長線營收及獲利成長動能。

電動車及高頻高速需求強勁，讓PCB上游材料如：銅箔等漲聲響起，為反應原材料供不應求漲價效應，銅箔及銅箔基板廠陸續調漲價格，騰輝-KY亦已與所有客戶完成第一波的價格調整，伴隨訂單大幅增加及成本及時反映，對公司營收及獲利將有正面助益。

(時報資訊)