台股加權指數今年首度見到萬六，可是成交值爆天量、下跌家數多於上漲、航運人氣股大跌，還不時有官員出來講句話降溫，讓投資人開始懷疑「台股真的過熱嗎？台股面臨凶險？」

台股加權指數在一月十五日首次見到萬六的數字，創了新紀錄，可是許多投資人卻開心不起來，因為他們發現，除了台積電(2330)等少數菁英股，其他股票的錢真難賺。當天台股有1200家公司的股價跌破月線，比起一個月前，多出了將近250家，代表這一個多月來有更多的公司讓短線股東賺不到錢，引發投資人的不安。

最新一期的《財訊》雙週刊以「台積電獨霸下的台股真相」，為當下的台股進行健診，同時分析台股的結構變化、以及台積電的國際比價，一起來為台股健診把脈，並挖掘下一個投資機會。

雖然在資金面、經濟基本面及公司獲利面，台股仍屬安全，但最新的《財訊》提醒，有一個數字倒是讓市場心生警惕，也就是散戶大軍重回股市。根據證交所統計，去年底台股有交易戶數超過五百萬戶，比2019年底大增125萬戶，而本國自然人佔交易金額的比重，也從58%提升到62%，皆是近年新高。

此外，今年以來集中市場每日成交量都維持在三、四千億元以上，一月十五日上市櫃合計更爆出5411億元的史上天量。回顧，2000年的網路泡沫、2008年的金融海嘯前，指數高檔也出現過大量，後來失控導致台股大回檔，這波也要注意量能是否失控。

目前分析師都一致認為，台股短線可能會有技術面的修正，短線進出者應審慎，只要沒有系統性風險，股市不算凶險。

(時報資訊)