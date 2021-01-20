義大利總理孔蒂(Conte)於周二在參議院贏得信任投票，讓現任政府得以繼續執政；此前由於對新冠援助方案的不同意見，出現合夥同伴退出執政聯盟。

然而總理並未保持住絕對多數，亦即淪為少數政府，其國家救援計畫預計將遭到更多抵制。

孔蒂也在周一於眾議院獲得類似的勝利，在321席中，以156票對140票獲勝。

孔蒂表示，將在議會尋求更多支持，防堵了外界對其可能在投票後辭職的猜測；同時承諾將專注於處理醫療和經濟危機雙重議題。

退出執政聯盟的小黨Viva，由前總理倫齊(Renzi)帶領，在周二的投票中選擇了棄權，沒有投下反對票，保持了之後重回執政聯盟的空間。然而孔蒂及其執政聯盟目前似乎不願意重新接受舊夥伴。

義大利近年曾出現數個少數政府，未握有絕對多數。過去例子顯示，他們很容易在議會遭到伏擊，任何的分裂性投票都會導致內閣倒台。

(時報資訊)