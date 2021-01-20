一名17歲傳播妹小臻（化名）2019年間被何姓男子為首共5人，帶往住處開毒品趴，未料，小臻吸食毒品過量陷入昏迷，何男一行人未將她送醫，反倒將小臻帶去飯店輪姦、拍性愛片，遂離去，待飯店人員發現時，她早已死亡多時。台中地院依妨害性自主罪名，判處一行人4年2月不等徒刑。

判決書指出，檢方調查，當時年僅17歲的小臻為求自力更生，開始從事陪喝酒聊天的傳播妹一職，2019年7月13日，小臻傳訊給22歲何姓男子，何男立刻邀上年紀相近的4位好友，包括：莊男、賴男、吳男及鄧男等，將小芳帶往鄧姓男子的台中住處開毒趴。

2019年7月14日凌晨時，小臻吸食了三包毒咖啡後陷入昏迷，何男為首開始性侵小臻，甚至邀約吳男一起摸胸，吳男摸完後，莊男再接力撿屍，這還沒完，鄧姓男子的女友事後抵達住處，痛批這群人的行為根本人渣，何男的解決辦法則是，叫計程車帶小臻前往摩鐵，繼續犯行。

何男帶著小臻抵達飯店後，先拍攝4張裸照，再繼續對著昏迷的小臻洩慾，莊男接力硬上，吳男則在一旁拍攝下照片並傳送給另位賴姓男子，賴男收到照片手刀奔來摩鐵，同時也拍下照片傳至群組，該日下午1時一行人全部離去，待下午5時飯店人員清掃房間時，小臻早已成冰冷屍體。

法醫驗屍確定小臻的死因為服用第一級毒品海洛因、第三級毒品甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）、第三級毒品愷他命、一粒眠等，共食引發急性中毒死亡。

台中地院審理時，開趴的5人與事後前往摩鐵的賴男，共計6人皆坦承犯行，台中地院2020年12月29日，依轉讓偽藥罪、乘機性交罪、竊錄身體隱私部位罪，判何男4年2月；依偽藥罪、乘機性交罪判莊男3年10月；依乘機猥褻、性交罪、竊錄身體隱私部位等罪，判吳男3年8月；依竊錄身體隱私部位、散步猥褻影像等罪判賴男5月；其餘鄧男、賴男等依偽藥罪判刑6月，可上訴。

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(中時新聞網)