HMD Global今（20）日推出Nokia 5系列家族最新產品 ─ Nokia 5.4。為協助人們管理日漸繁忙的生活，Nokia 5.4以頗具競爭力的價格與效能，讓使用者一機在手即可開啟多工處理，滿足工作、斜槓副業與娛樂需求。

HMD Global首席產品長Juho Sarvikas表示： 「 Nokia 5系列致力於提供絕佳的效能體驗與經濟實惠的購機組合，如2020年我們推出Nokia 5.3，一上市即獲得市場熱烈迴響，物超所值的印象深植人心。再者，我們也關心使用者手機使用安全，故我們提供3年手機安全更新保證，此舉也讓我們獲得2020年最值得信賴品牌第一名的肯定。Nokia 5.4作為5系列後續新機種，即承襲了5系列的高CP值基因，期望以更實在的價格，提供更進階的功能，並提供3年安全更新的保證，讓使用者無後顧之憂，希望立下200美元以下智慧型手機的業界標竿。 」

Nokia 5.4主相機採用4鏡頭的設計，在圓形排列的相機模組中，首度搭載4800萬畫素主鏡頭。另外配置 500萬畫素超廣角鏡頭，適合拍攝遼闊的風景照；200萬畫素景深鏡頭與200萬畫素微距鏡頭可運用於人像景深攝影與近拍；前置相機則為1600萬畫素鏡頭，可拍出自然美顏效果。手機亦搭載夜拍模式，讓使用者即使在昏暗處，無須閃光燈也可拍出清晰影像。Nokia 5.4 也降低了智慧型手機常見的快門延遲問題，令使用者不再錯過精采瞬間。

影片拍攝方面，Nokia 5.4搭載「劇院模式」仿效專業大師級手法，以24 fps（電影業界標準）的影格速率錄製，畫面比例亦為電影常見的21:9格式。拍攝完成後，專業調色功能可為影片營造出好萊塢電影般的氛圍。如要捕捉更流暢的影像，也可以將錄影調升至高於業界三倍標準的60 fps 高影格速率模式，用以拍攝每日慢跑路上的風景、孩子新學的滑板招式，以及狗狗的拋接技巧等，如實呈現每一個生動細節。為提升影片拍攝體驗，Nokia 5.4除搭載電子防手震技術外，更結合OZO空間音效技術，無論是製作YouTube影片或是開啟直播，皆可擁有高影音品質。

Nokia 5.4搭載最新Qualcomm Snapdragon 662行動平台，可通過最新AI技術為使用者優先處理重要事項，無論辦公、遊戲、串流影片、拍照或與小孩互動，手機皆可順暢快速運作，不僅電池續航時間更長，各項效能再升級。外觀上，Nokia 5.4 配有6.39吋HD+的點睛全螢幕，採用19.5：9的螢幕比例。背蓋採用耐久材質，靈感取自北歐極夜時天空的寫照與薄暮冥冥之際，提供沉靜藍與夢境紫兩種配色。此外，所有Nokia機體皆經過嚴格壓力測試，可因應一般日常使用情境。手機左側亦配有Google助理按鍵，只要說聲「Hey Google」，便可即時獲得協助。

Nokia 5.4搭配4000 mAh的超大電池容量，續航力長達兩天，内建的AI輔助Adaptive Battery技術可有效的管理應用程式用量，優先將電力配置給重要事項，無論長時間工作或與家人共享娛樂時光街不斷電。

Nokia 5.4搭載Android 10作業系統並可支援Android 11更新，亦提供三年內每月安全更新及兩年軟體升級的保證，讓使用者能長期享有安全及系統更新保障。同時，還可透過實用的Family Link應用程式掌握家庭成員的裝置使用情況，包括家中小孩、長者等，只需在裝置上設定數位產品的使用規則，應用程式便能監測使用情形，充分保護家人令使用者加倍安心。

Nokia 5.4將於1月26日10:00起正式於台灣開賣，搭配6GB的RAM與64GB的ROM配置。原全球建議建議售價為199 歐元 (約6990元台幣)，而爲搭配新春上市，特別在台灣市場推出新春特惠價5990元！ 並將於momo購物網、PChome24h購物、Yahoo奇摩購物中心、各大電商、順發3C 、全台連鎖賣場及聯強國際經銷通路等準時開賣。

(科技)