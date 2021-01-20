藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐遭控製造槍枝未遂罪，士林地院20日上午開庭進行準備程序，孫安佐開庭後10分鐘說身體不舒服，手比腹部示意肚子痛，法官諭知休庭，坐在旁聽席的孫鵬也趕緊起身，陪兒子一起步出法庭，上完廁所後，孫安佐表示沒問題，檢、辯雙方針對法院整理的爭執、不爭執事項表達意見，法官諭知年後續行審理程序。

孫安佐今穿著羽絨衣、毛帽，由父親孫鵬陪同到庭，辯護人主張，美國警探路易絲的鑑定報告不具有證據能力，僅憑剛滿18歲赴美留學的學生，不可能組裝完成槍枝，也沒有製造槍枝的工具。檢察官反駁，孫安佐被美國警察查獲不是一支槍枝，但有螺絲等零件，被查獲的必要零件，確實可組成完整槍枝。

法官整理檢、辯雙方爭執事項，包括槍枝零件製造未遂，在美國法律上有沒有處罰，以及是否成組成槍枝。辯護人表示，將提供一份孫鵬的意見書狀給法官參考，敘述孫安佐在美的生活情形。

孫安佐開庭過程中都表示「沒意見」，離開法院時，律師則說：「今天不受訪」，並由友人陪同上車離開。

(中時 )