桃園醫院爆發院內群聚，面對確診者一波波，中央流行疫情指揮中心宣布淨空衛福部立桃園醫院，協助220名病患轉院，19日已先後送10位，桃園市長鄭文燦20日表示，輕症以大型巴士輔以警車前導載送，另有30台救護車待命，強調都已跟桃園轄內和雙北醫院協調完畢，「目前沒有問題！」

桃園醫院預計要移出220名病患，協調衛生局長王文彥20日在防疫會議上表示，病患清空計畫已和家屬溝通意願，19日先完成10名病患後送，不諱言量很大，且因搭乘救護車還要陪病家屬，針對輕症病患可以走路、自己坐的患者會以巴士載送，為節省高速公路時間，也會請警方出動前導車協助，避免移動太慢。

消防局長謝呂泉也說，消防局已有30車待命中，聽從指令隨時將病患後送到指定醫院。

針對桃園轄內醫院隔離病房有限，鄭文燦強調部桃醫院紅區病患清空計畫都已協調完畢，中央流行疫情指揮中心已和桃園市衛生局已協調好哪個病患要去哪個醫院，因醫療措施不中斷，會陸續用救護車或是大巴後送到其他醫院，有的留在桃園、有的到雙北醫院，「目前沒有問題！」希望協助部桃把熱區病患後送工作做好。

鄭文燦強調，部桃醫護人力大規模隔離，需要提高其他區域醫院的醫療能量，針對心血管疾病等四類需要跟時間賽跑的急重症，已啟動院區轉介機制，優先到林口長庚醫院，其他依照類別轉介到別的醫院，8家區域醫院目前都已同意提高急診、門診、住院的能量，保障市民就醫的權益不受影響。

(中時 )