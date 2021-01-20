陳歐珀表示，這筆政治獻金都有公開誠實申報，而且是透過政黨捐助所得，自己並不認識徐旭東，也沒有見過面。至於林為洲對賭立委的事，就尊重他。（張鎧乙攝）

藍委林為洲昨日為5G補助電信業者155億槓上綠委陳歐珀，甚至對賭立委辭職。林今日加碼爆料，綠委鄭運鵬、陳歐珀、王定宇都收過遠東集團政治獻金各100萬。鄭運鵬今日回應，都有向監察院申報，陳歐珀說，這筆現金是透過政黨捐助，自己不認識也沒見過徐旭東。王定宇表示，林亂扯別人合法申報的政治獻金，是為掩飾辭立委承諾。

在民進黨立委力挺下，立院昨日通過行政院前瞻預算中，補助電信業者建設5G基地台155億，國民黨立院黨團痛批此舉根本是「給財團退佣」。陳歐珀昨日回應，馬政府時代也曾為推動4G，補助電信業者150億，林為洲為此動怒對嗆「如果馬政府有，我辭立委，若你亂講，你辭立委。」

鄭運鵬表示，林為洲拿2020參選公開合法申報的政治獻金，來作為承諾辭職的擋箭牌，這是一件非常可笑的事情，這也可見得林為洲和國民黨團的心虛。

鄭運鵬指出，國民黨所說的電信公司集體公開拜會，對象是NCC，也不是拜訪鄭運鵬，自己也和徐旭東先生沒有私交，只有在公開場合看過。

鄭運鵬說，也不認為林為洲會辭職，同為立法院的黨團幹部，只期許林為洲以總召之尊，不要打口水戰、抹黑戰。

陳歐珀表示，這筆政治獻金都有公開誠實申報，而且是透過政黨捐助所得，自己並不認識徐旭東，也沒有見過面。至於林為洲對賭立委的事，就尊重他。

(中時 )