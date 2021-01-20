日本知名連鎖百貨「唐吉訶德」昨日於西門町開幕，排隊人潮至半夜都未消化完畢，店家更在門口直接立牌「等候時間須等5小時」，看在宅神朱學恒眼裡，十分不解說，一邊是疫情紛紛淪陷，一邊是狂歡排隊，「是不是我太杞人憂天了？」此言論也引發網友熱烈討論。

唐吉訶德昨（19）日開幕，一早就湧入大批民眾，到凌晨3點還排隊人龍不斷，就算進了賣場，也因人潮過多，導致結帳速度非常慢，有民眾大呼20分鐘只走了10公尺，人與人根本就是前胸貼後背，完全沒有距離可言。

衛福部立桃園醫院群聚感染持續延燒，今又傳出101商辦大樓某知名會計公司員工和確診個案有接觸，因此樓層全面消毒，當事員工居家隔離，10名和當事員工有接觸者也要做自主健康管理。

對此，宅神朱學恒稍早於臉書表示，一邊是紛紛淪陷（疫情），一邊是狂歡排隊，有種西線無戰事的感覺，「但明明我今天收到台北大會計公司的警告文了啊，是不是我太杞人憂天了？」

不少網友看了朱學恒的言論後，也紛紛感嘆，太多人都抱持著「沒發生在自己身上，就沒事的心態」，更以為只要戴了口罩沒事了，殊不知一堆人手摸東摸西摸，怕麻煩手不洗、不消毒，無意識地拉下口罩觸摸眼、口、鼻，若與親友交際，一不小心就會擴大傳染，防疫期間應要多點危機意識。

(中時新聞網)