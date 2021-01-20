部立桃園醫院群聚感染擴大，8天內爆出9例確診個案，讓全台各家醫院嚴陣以待，以最高規格的感染控制措施，避免院內感染事件發生，高雄榮總今天稍早緊急在官網公告，醫院準備收治新冠肺炎病患，病友及家屬非必要，請勿進入本院院區，遭網友猜測，是否就是桃園醫院送來的，對此，高雄榮總也出面回應。

然而高雄榮總準備收治新冠患者的公告，發布不到10分鐘就被下架，消失在網站上，突然發公告又下架的舉動引起PTT網友議論，紛紛留言：「其邁上場救援了」、「高雄人好暖」、「高雄處處有暖男」、「消失的公告」、「有講很好啊，不然高雄人都放鬆了」。

還有網友猜測，是不是部立桃園醫院的新冠病患送到高雄去了，「也送太遠了吧」、「應該是轉移病患到高雄了」、「高榮就南部專責醫院之一，有問題的當然要送」、「台灣終於來到中華隊的9局下半了，慘」、「一直都有在收吧？」、「疫情已經到高雄了嗎？怕」。

更有人質疑，收新冠肺炎病患需要那麼高調？「阻絕去醫院買菜的阿桑嗎」、「有在收所以就公告而已吧，這樣明講反而比較好」、「這是在暗示什麼嗎？」。

對此，高雄榮總回應，官網張貼的公告，是好意提醒各位民眾，因為國內外疫情嚴峻，才張貼出來，造成大家誤解很抱歉。

衛生福利部桃園醫院院內群聚感染持續擴大，短短9天內已累積10例本土個案，台大開出第一槍後，不少醫院紛紛跟進緊縮訪客限制，高雄榮民總醫院今天發出公告，「本院準備收治新冠肺炎病患，病友及家屬非必要，請勿進入院區」。但稍早榮總已將該公告下架。

高雄榮總公告：非必要勿進醫院。(翻攝自 高雄榮總官網)

高雄榮總在官網發公告準備收治新冠病患，然而公告發布不到10分鐘就被下架。(翻攝自 高雄榮總官網)

對此，陳時中說不清楚，但各醫院本來就要隨時準備收治相關病患，有收治就要在最高規格以下來做，民眾不必恐慌。

(中時新聞網)