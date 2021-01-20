新冠肺炎疫情升溫，知名會計師事務所公告證實，國內新增本土案例案864是該事務所員工，非同住但曾短暫接觸的親屬，因此也啟動防疫措施，該事務所為在101大樓內，目前已大規模消毒，北市衛生局表示，不方便針對個案說明，但只要收到中央通知，就會到當地進行後續管理消毒。

據了解，該員工在17日下午曾與案864短暫接觸，並在18日進公司上班，接觸過的同仁有10名，公司也已要求該同仁居家隔離，其他10名同仁則返家自主健康管理。

會計師事務所強調，已超前部署各項防疫工作，以保護員工健康為首要考量，將隨時視疫情變化啟動各項防疫措施；也提醒全體員工，無論外勤或在辦公室，如無法保持社交距離，請全程戴口罩，保護自己及他人。

台北市衛生局表示，不方便針對個案做回應，衛生局只要收到中央的派案通知，就會進行後續管理，會依照SOP做追蹤管理和關懷居家隔離及自主健康管理者。

(中時 )