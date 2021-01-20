前公懲會委員長石木欽爆與富商翁茂鍾不當往來，扯出重大司法醜聞，監察院今天收到法務部、司法院的調查報告，檢視後發現法務部調查局調查錯漏百出，就前調查局經濟犯罪防制處長秦台生的部分，涉有曲意迴護之嫌，退回報告給法務部，並於下午3點半說明。

監察院去年8月彈劾前公懲會委員長石木欽後，發現不少檢警調與法官涉嫌與富商翁茂鍾不當飲宴，要求司法院、行政院查清楚，日前調查報告出爐，司法院認定20名法官違失，法務部則認定檢察體系11人、調查局9人，合計共40名現、前任司法人員捲入司法醜聞。

監察院司法及獄政委員會今天收到調查報告，經檢視後，發現法務部調查局調查錯漏百出，就前調查局經濟犯罪防治處長秦台生的部分，涉有曲意迴護之嫌，與司法院辦案態度大相逕庭，將法務部調查報告退回該部，續行查處。

該委員會也決定公布司法院與法務部的調查報告，供社會大眾檢視其調查公正性，監委蔡崇義、高涌誠、王美玉預計下午3點半召開記者會對外說明。

(中時 )