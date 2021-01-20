根據美國媒體《ESPN》報導，今年自由球員市場最大咖的球員之一太空人隊「春天哥」史普林格（George Springer）已經與多倫多藍鳥隊達成加盟共識，獲得1張6年1.5億美元的大型合約，新球季將投效這支加拿大境內的球隊。

ESPN記者佩森（Jeff Passan）指出，這項合約只等體檢通過就可確定，藍鳥隊在去年球季結束後一直想簽大牌球星，如今總算如願以償，體檢通過後史普林格將前往佛羅日達州藍鳥隊的春訓基地報到。

31歲的史普林格過去一直擔任太空人隊開路先鋒、鎮守中外野，去年在縮水球季出賽51場，繳出打擊率2成65、全壘打14支、打點32分的成績。在太空人7個球季，累計打擊率2成70、全壘打174支、打點458分，2019年單季39轟是生涯新高。守備功夫也很優異，能夠輕鬆到位處理外野飛球。

史普林格在2017-19年連續3年入選美聯明星隊，參加大聯盟明星賽，2017年世界大賽太空人4勝3敗擊敗道奇隊封王，他也獲選系列賽MVP。事實上他在季後賽的優異表現一直備受好評，被認為是一位能夠頂住大賽壓力的好球員。

去年太空人隊開給史普林格的薪資是2100萬美元，避免薪資仲裁。球季結束後成為自由球員，球團提供合格報價1890萬美元，史普林格未接受，轉戰自由市場尋求更好的待遇。不過一度因開出的條件是5年1.5億美元，索價過高而陷入僵局。最後只剩藍鳥和大都會競爭，而史普林格也退讓一步，把合約延長為6年，終於塵埃落定。

(中時 )