台北市長柯文哲日前接受日媒專訪，被問及有無意願參選2024年的台灣總統大選，他鬆口有意角逐，以實現其政策理念。消息曝光後，不少網友都在網路上討論，有人忍不住砲轟「都是算計啦」、「又想在藍綠夾縫中取利」。

柯文哲接受日媒《產經新聞》專訪時提到，有意願角逐2024年總統，台灣需要在政治和司法方面進行重大改革，但當前國際局勢和台灣政局的不確定性大，因此在大選前民意調查對他的支持率是否超過20％，將會是判斷究竟是否正式參選的依據之一。

消息曝光後，網友紛紛在臉書表達看法，有人認為「說話還有人信喔？」、「民眾黨最後的下場，我看就跟親民黨一樣」；不過，也有人贊成，「好，支持，不要再讓兩個大爛黨輪流執政，選個第三勢力，才不會想幹嘛就幹嘛」、「支持柯P，中性人士不會有僵化思維」。

至於，大家關切的核食進口問題，柯文哲則說，應進行科學驗證後，進口安全無虞的食品，但包裝上必須註明產地、來源。不過，有網友則是不認同此說法，痛批「核食就是核食，即使在標準值之內，全世界能吃的東西這麽多，幹嘛一定要吃日本核食？」

另外，關於2020年縣市長選舉，國民黨將派出現任立委蔣萬安，柯文哲日前被問到如何積極布局台北市長選，他回應，民眾黨的態度是，「深呼吸、放輕鬆，繼續工作。」

(中時新聞網)