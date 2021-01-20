交通部與社團法人台灣酒與社會責任促進會今日舉辦「歲末佳節聚會多 當心酒精殘留 觸法酒駕」記者會。（交通部提供）

大家都知道「酒後不開車」，但「隔夜醉」事件仍屢有所聞。據統計，酒駕已減少38.6％，但凌晨4時到中午酒駕占2成。交通部再次呼籲，開心品嘗含酒料理之餘，酒精還悄悄在體內發揮作用，造成判斷力下降而不自知，前一天若有飲酒，建議隔天最好不要開車或騎車，避免宿醉變成道路上的安全隱憂。

交通部與社團法人台灣酒與社會責任促進會今日舉辦「歲末佳節聚會多 當心酒精殘留 觸法酒駕」記者會，並公布隔夜醉數據。根據警政署統計，自2015年起酒駕肇事6658件，逐年遞減至2020年4091件，降幅38.6％；統計酒駕肇事時段發現，清晨4時到中午12時，佔整體酒駕時段近20％。顯示白天仍有酒駕肇事風險。

交通部長林佳龍表示，酒駕肇事逐年減少，2019年酒駕修法也達到一定程度的嚇阻與宣導成效，但有不少民眾輕忽宿醉的危險性，導致意外發生。

促進會調查發現，有89.5％知道隔夜醉，但有超過5成對隔夜醉認知錯誤，包含：隔夜醉與酒量好壞有關、吃解酒藥可避眠隔夜醉，有健身與運動習慣的人酒精代謝比較快、喝酒臉紅是酒精代謝快等。

基隆長庚胃腸肝膽科醫師錢政弘表示，喝酒臉紅不是代謝快，酒精代謝過程會把乙醇轉化為乙醛再代謝成乙酸，有一半台灣人缺乏酵素，導致代謝速度慢，讓血液中的乙醛濃度上升，會有臉紅、心跳快、呼吸急促等症狀。有些人以為酒量好，喝很多都不會醉，事實上是酒精對大腦影響比較晚發生，或在血液中上升濃度較慢，男生體重較重，水份多，要喝比較多酒精，血液濃度才會上升，但仍要花一定時間把酒精代謝掉，尤其酒後無宿醉症狀，但隔天酒測仍有酒精濃度；隔夜醉跟年紀、酒精濃度和肝的代謝功能有關。

酒與社會責任促進會理事長阮道明（Dominic Ryan）說，隔夜醉宣導接下來將著重在觀念糾正；2017年發起的「不酒駕我行」宣示計畫，去年已經達到16萬人宣誓，未來將持續響應交通部政策，讓「不酒駕我行」成為全民運動。

為宣導隔夜醉，交通部與社團法人台灣酒與社會責任促進會今年邀請知名Youtuber與交通部林佳龍部長合作拍攝「小心隔夜醉」宣導影片，提醒民眾佳節聚會出遊之際，品嚐含酒精成份的菜餚及酒品後，須有充分的休息時間，完全代謝體內酒精，避免造成宿醉駕車。

(中時 )