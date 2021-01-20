飼主羅小姐雇用廣告車尋找愛犬「小公主」。（翻攝自臉書《我是板橋人》）

有位寵物飼主在臉書「我是板橋人」懸賞5萬元尋找心愛的奶油貴賓「小公主」，並將尋狗文宣置入廣告車遊街，希望能找回愛犬，一時間眾人提供很多留言，但至今仍沒有小公主下落，新北市動保處接獲訊息，也通告8間動物之家協助尋找，期待小公主可以平安回到飼主身邊，但截至目前皆未收容到這隻貴賓，動保處呼籲飼主一定要為寵物植入晶片，出門一定要繫上牽繩，以免造成走失的遺憾。

飼主羅小姐在臉書貼文尋找愛犬，指8歲貴賓「小公主」於1月7日下午2點半在板橋文筵美學社區附近走失，因家人出門時未將門關好，約半小時後才發現犬隻不見，接連幾天仍未尋獲小公主非常憂心，故在臉書懸賞並花錢請廣告車遊街希望能找回愛犬。

動保處表示，每年皆會有100多件走失案，如果犬隻沒有植晶片要找回來的時間會拖很長，提醒飼主要為每隻寵物植上晶片，讓他有機會重回家門，出門要養成習慣繫上牽繩，預防亂跑走丟。

寵物登記晶片是毛寶貝的身份證象徵，經由掃描機連上電腦系統，可以找出飼主聯絡資訊，讓毛寶貝重回家庭。動保處統計各動物之家2020年12月收容動物中，有34％是民眾拾獲送交入所，毛寶貝有植入晶片可以很快通知飼主領回。

(中時 )