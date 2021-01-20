知名藝術家沈拉蒙(Ramon Santacana)，也是靜宜大學西班牙籍神父、西文系副教授，即日起至1月26日在南投縣政府文化局九九展覽室舉辦《人•地之間》畫展。（靜宜大學提供）

沈拉蒙《人•地之間》畫展，以「自然、城鎮、美麗、人物」四大主題，展出33幅觸動人心的畫作，歡迎民眾踴躍參觀，感受來自地中海國家的藝術創作魅力。（靜宜大學提供）

沈拉蒙最擅長「人物肖像」，細膩深刻的畫風，不論正面或側面，甚至東方、西方及非裔的描繪，都能深刻感受到蘊含的豐富情感及對生命的熱情。（靜宜大學提供）

《人•地之間》畫展部份收入，將捐助「南投耶穌君王堂」興建費用。（靜宜大學提供）

知名藝術家沈拉蒙(Ramon Santacana)是西班牙籍神父、靜宜大學西文系副教授，即日起至1月26日在南投縣政府文化局九九展覽室舉辦《人•地之間》畫展；以「自然、城鎮、美麗、人物」四大主題，展出33幅觸動人心的畫作。沈拉蒙指出，畫作思索人與天地萬物的關聯，感受來自地中海國家的藝術創作魅力；展覽部份收入將捐助「南投耶穌君王堂」興建費用。

「我從未想過，會成為Made In Taiwan的神父」！沈拉蒙來自西班牙巴塞隆納城，1988年30歲的他揹起行囊隻身飛到大陸，先後在西安及南京大學教授西班牙文；1991年來到台灣，這30年期間陸續完成經濟學博士學位，成為天主教會神父、靜宜大學教師與校牧。

沈拉蒙雖沒有接受正規繪畫訓練，但憑藉著對藝術天賦與熱情，授課之餘投身創作，以自學發展出獨特的個人風格。近年他更突破自我，積極尋求不同繪畫表現形式與技法。最擅長「人物肖像」，細膩深刻的畫風不論正面或側面，甚至東方、西方及非裔描繪，都能深刻感受到蘊含的豐富情感及對生命熱情。

沈拉蒙表示，他以繪畫與世界連結，繪畫不是邏輯思考而是順從內心，在繪畫中找尋自我。此次展覽《人•地之間》，呈現他對風景與鄉土的詮釋；「自然、城鎮、美麗與人物」的四個主題，巧妙的串起人類、大自然與城鎮關聯。他運用強而有力的顏色與鮮明的對比，在畫布中呈現出地中海故鄉的美景，一筆一劃都展現了筆刷與畫刀的熟練技術，值得細心觀賞。

南投耶穌君王天主堂幸朝明神父說，全球疫情嚴峻，透過沈拉蒙神父的畫展，不僅感受到藝術家以熱情創作，為焦慮的人們帶來力量；西班牙熱情的色彩，也轉化為感動人心的溫度。

與家人皆從事藝術創作的知名建築師廖志桓說，沈拉蒙神父畫作融入西班牙與台灣跨國文化及元素，不僅充滿陽光與熱情，筆觸奔放、顏色鮮艷，更能觸動人心，感受作品的真與美。

(中時 )