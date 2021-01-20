新北市推動城市綠美學，將透過結合景觀青年及藝術團隊走入公園與社區，改造新北地景，逐步打造10條景觀廊道並翻轉200座公園。農業局長李玟更表示，今年第一條將會是結合景觀大道與季節性燈飾的藝術大道，希望能超越日本六本木櫸樹坂大道。

景觀處長林俊德20日在市政會議專案報告「地景改變、新北蛻變」專案報告，新北市翻轉公園去年已達到100座全齡、共融或特色遊戲場，接下來更從好方便、好生態、好健康、好安全還有好貼心等五好方針改造老舊公園。

市府去年也舉辦全國青年景觀競賽，跨局處完成五股心環原綠地改造，翻轉五股垃圾山，今年將透過青年創意打造美學社區，提升鄰里閒置空間的活力與質感。

林俊德說，未來整體開發區20米以上道路都將打造為景觀廊道，搭配季節樹種進行街道風貌規畫，讓新北市隨著季節變換呈現不同的風貌，更將於水岸及市區大圳營造景觀綠廊成為市民休憩的好去處。

另未來將結合市府政策，在府中雙城、丹鳳輔大生活圈及三鶯創意園區的大眾運輸場站，最遠10分鐘的步行距離打造綠色亮點，讓捷運站同時成為市民的綠色補給站。

侯友宜表示，未來2年內將塑造10條新北景觀廊道，並轉公園達到200座，並與青年景觀師合作，在景觀設計及公園改造上為新北提升無限活力，讓新北蛻變民眾幸福有感。

(中時 )