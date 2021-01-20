美國總統當選人拜登任命的國務卿布林肯今天表示，拜登政府不會改變川普承認耶路撒冷是以色列首都的劃時代決定，但將協助巴勒斯坦人建國。

布林肯（Antony Blinken）在美國聯邦參議院舉行的任命聽證會上，被參議員克魯茲（Ted Cruz）問到美國對耶路撒冷的立場是否不變，以及是否保留美國大使館，他毫無猶豫回答「是的，是的」。

儘管巴勒斯坦人聲稱聖城耶路撒冷是他們爭取建立獨立國家行動的一部分，川普仍在2017年打破國際共識，承認耶路撒冷是以色列的首都。

布林肯聲稱拜登將更努力嘗試讓巴勒斯坦人繼續朝獨立建國邁進，但也坦承有不少的困難。

布林肯說：「想要確保以色列身為一個猶太民主國家的未來，並給予巴勒斯坦人一個他們有權建立的國家，唯一途徑就是透過所謂的『兩國方案』（two-state solution）。」

但他強調：「我認為，務實地來看，近程難有進展。」

(中央社)