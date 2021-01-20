中台禪寺可謂中部宗教重鎮，新春法會隆重，但因應防疫，20日宣佈首度取消農曆初一的新春團拜法會，初二的精進禪七活動也取消。寺方表示，防疫為重，2021年停辦相關活動，望民眾齊心防疫。

中台禪寺春節最重要的法會，在2020年新冠肺炎疫情爆發初期，1月下旬的春節期間依舊有舉辦，但今年因疫情加劇，寺方決心全力配合防疫，決定停辦活動。

寺方表示，防疫期間，中台山和全台各精舍，都展開消毒措施，信眾都要量體溫、酒精消毒，並入寺實名制登記，而各精舍的禪修課目前都暫停。

(中時 )