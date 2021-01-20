防疫為重 中台禪寺首度取消新春法會 13:042021/01/20 中時 黃立杰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 防疫為重，中台禪寺2021農曆過年首度取消新春法會。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中台禪寺可謂中部宗教重鎮，新春法會隆重，但因應防疫，20日宣佈首度取消農曆初一的新春團拜法會，初二的精進禪七活動也取消。寺方表示，防疫為重，2021年停辦相關活動，望民眾齊心防疫。 中台禪寺春節最重要的法會，在2020年新冠肺炎疫情爆發初期，1月下旬的春節期間依舊有舉辦，但今年因疫情加劇，寺方決心全力配合防疫，決定停辦活動。 寺方表示，防疫期間，中台山和全台各精舍，都展開消毒措施，信眾都要量體溫、酒精消毒，並入寺實名制登記，而各精舍的禪修課目前都暫停。 防疫 宜蘭部分廟宇停供平安粥 防疫輕忽清空慢半拍 阿中自打臉 (中時 ) #防疫 #法會 #中台禪寺 #寺方 #為重 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃醫群聚感染緊急清空 連勝文批陳時中：有政治算盤、避重就輕 11:452021/01/20 政治 《金融》台美布局 鎖定A.B.C趨勢 08:352021/01/20 財經 取消元宵燈會等大型活動 盧秀燕：做好防疫才能過好年 11:052021/01/20 生活 有防疫旅館、1人1房才准入境 高鐵自由座視疫情滾動檢討 11:242021/01/20 生活 台積電續創新高締650元天價 領軍台股重回萬六大關 09:062021/01/20 財經 《盤中解析》神山推一把 萬六曇花一現 11:252021/01/20 財經 嘉義縣防疫為重 翁章梁取消過年發紅包、停辦年貨大街 12:262021/01/20 生活 疫情燒 內政部發文宗教團體取消春節大型活動 11:032021/01/20 生活 《台北股市》盤中焦點股：鴻海、長華＊、亨泰光、台積電、緯穎、穎崴 10:002021/01/20 財經 盤中零股交易 日均值6.7億 04:102021/01/20 證券．權證 精測華麗轉身 八千金盤中快閃 04:102021/01/20 財經要聞 生活熱門新聞 國防部下令官兵別去桃園 網驚事情不單純：陸軍5大部門全在那 - 生活 直播》9天10確診！再增一本土 護理師案839阿嬤染疫 - 生活 部桃群聚再增4確診 這1例讓前台大醫頭皮發麻：不要去今天開幕的店 - 生活 越南看護感染源找到了 指揮中心：被案838住院醫師傳染 - 生活 獨》採檢費暴貴陳時中不認 醫檢師揭驚人真相 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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