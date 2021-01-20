桃園一名大學教授遭妻子控訴疑心病太重，竟4度胡亂指控妻子勾引他人，民國92年先是稱妻子穿熱褲時，故意張腿勾引姪子，3年後又指控妻子勾引研究室學生，隔年再指控妻子勾引他二哥，接著某次外出遊玩時，見妻子在超商內塗防曬乳，又指控妻子勾引超商店員，讓妻子最後崩潰提出離婚，法院認為他已不看重婚姻經營，已14年未行房，判准離婚。

判決書指出，妻子與丈夫在民國87年結婚，丈夫先是抱怨工作時間太長，她因此辭職報考研究所，不料在民國92年被丈夫指控穿著熱褲、故意將腳張開勾引姪子，她事後堅稱只是一般短褲、沒有勾引一事，對方仍不相信；她還指控丈夫因為也從事研究工作，竟全程主導她論文方向，丈夫甚至在民國95年2度指控她勾引研究所學生，讓她相當崩潰。

妻子說丈夫有嚴重疑心病，心生嫌隙下，已有長達14年未行房，她指控丈夫在民國96年3度說她勾引其二哥，她為此特別小心接觸異性，甚至到了神經質地步，她要求共同看諮商師丈夫也不肯；民國103年時，2人帶著女兒去九份遊玩，她因為在超商內塗防曬乳，竟遭丈夫4度指控勾引超商店員，丈夫還當眾罵她「很賤」，種種事情導致她心碎訴請離婚。

而丈夫辯稱，他認為結婚20年夫妻感情算和睦、很少爭吵，妻子指控他亂說勾引姪子，他稱只是覺得姿勢不雅，願意為此道歉；他認為論文方向是互相討論，他說妻子會在研究生面前咬手指頭、撥頭髮，讓他覺得不妥且不安，也強調生完女兒曾3次找對方行房，妻子都拒絕，連訂飯店對方都訂2張單人床，他坦承妻子在超商店員前擦防曬乳讓他生氣，但不承認有罵對方賤。

法院認為，妻子早於92年7 月勾引侄子事件已有表達對丈夫勾引指責的不滿，丈夫若看重婚姻經營及維繫，應該避免並改善，但卻一在再度發生指責妻子勾引男性事件，終於妻子對於婚姻心灰意冷、已無法再與丈夫共營夫妻生活，雖尋求心理諮商資源，但為時已晚，因此判決准離婚。

(中時新聞網)