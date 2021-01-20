聲音社群品牌 KKBOX 公布 Podcast 專區上線至今的大小數據，並公開第 1 屆 KKBOX Podcast 風雲榜的年度風雲 Podcast，以及年度百大 Podcast 名單，也預告首屆「KKBOX Podcast 風雲榜頒獎派對」將於 3/14 中午舉辦，將邀請 2020 十組年度風雲 Podcast 與年度百大 Podcast 節目主持人們出席，現場將公布年度「年度最佳節目」、「年度最佳單集」、「年度最佳節目主持人」與「年度最佳新進節目」等多個指標性獎項，而戶外的 Live Podcast「自由舞台」節目將橫跨「生活、健康、娛樂、文化」等類別，讓 Podcast 創作者們與聽眾在這兩天齊聚南港，打造今年最盛大的 Podcast 嘉年華。

從 KKBOX 平台上使用大數據來看，平均每天聆聽時長已成長至 58 分鐘，平均每人收藏 4 個節目以上，性別男女比是 4：6，女生相對更喜歡花時間聆聽 Podcast。Podcast 和音樂在週間使用行為類似，高峰落在「上下班通勤、睡前」時段，週末時間用戶則以音樂聆聽為主。

在聆聽量表現，十二月的聆聽量相比八月剛開台成長 625%，開台頻道數也成長了 950％，兩項數值顯示 Podcast 產業仍然處於高速成長階段，有趣的是也有超過20％的節目已經超過一個月沒有更新，在新節目不斷出現的狀況下，也需要創作者持續付出熱情來維持內容產出。

在用戶的使用行為上，25 歲以下族群偏愛閒聊類型，25-34 歲關注較多產業與財經相關 Podcast，35-44 歲親子類別的 Podcast 聆聽量上升明顯，45 歲以上總聆聽量第一名為「聽天下：天下雜誌Podcast」，特別的是「飛碟電台」也在這族群前 20 名。用戶在 KKBOX 站內發掘新 Podcast 管道中，有 20 %是藉由每週一、三、五推出的「編輯策展」推薦，再來是排行榜 10 %，另外也統計被策展過的節目，單集流量至少都有超過 5 倍的成長，2020 年的百大 Podcast 中更有超過 80% 都曾經上過編輯策展，可以看出在節目數量越來越多的狀況下，KKBOX 獨家功能「編輯策展」對於用戶來說是個認識好聲音不可或缺的管道。

KKBOX 也公布了第1屆 KKBOX Podcast 風雲榜的年度風雲 Podcast，分別是百靈果NEWS、Gooaye 股癌、台灣通勤第一品牌 、聽天下：天下雜誌Podcast、好味小姐開束縛我還你原形、唐陽雞酒屋、姐妹悄悄話｜SistersTalkTalkShow 、那些電影教我的事 、通勤學英語、呱吉。

其中獲得 2020 年 KKBOX 點播總次數最高的「百靈果NEWS」。是台灣 Podcast 入門必聽指標之一。而率性針砭時事的「Gooaye 股癌」，節目中暢談財經脈動，不管老司機還是菜雞、散戶們都能在此取暖。另外被稱為 Podcast 界異男宇宙總錦標的「台灣通勤第一品牌」，誠誠與家倫話題葷素不忌，訪談對象也總是充滿驚喜。以上三個節目被聽眾譽為台灣 Podcast 三本柱，在 KKBOX 上也包辦聆聽量的前三名。

另外KKBOX 也於催下去音樂節官網公布 2020 KKBOX 年度百大 Podcast 名單，統計 2020 年上千檔 Podcast 節目中收聽量最高的前一百名節目，可從中看出目前台灣 Podcast 節目的趨勢與排名，作為未來商業與合作上的參考指標。

今年「催下去音樂節」首度推出「第 1 屆 KKBOX Podcast 頒獎派對」與 Live Podcast「自由舞台」，其中「第 1 屆 KKBOX Podcast 頒獎派對」將於 3/14 中午，在南港的瓶蓋工廠舉辦，將採取邀請制，所有入選 2020 KKBOX 年度百大 Podcast 的節目主持人都會收到邀請函，並預計在頒獎派對現場公布「年度最佳節目」、「年度最佳單集」、「年度最佳節目主持人」與「年度最佳新進節目」獎項得主。

另外 Live Podcast「自由舞台」由 KKBOX 與本土 Hosting 品牌 Firstory 共同主辦，邀請四組超受歡迎的人氣節目《台灣通勤第一品牌》、《Sex Chat 談性說愛》、《她說犯罪》主持人與嘻哈音樂媒體「龍虎門」擔任 Podcast 舞台節目策展人，兩天將有多達 12 場 Live Podcast 節目，類型橫跨生活、健康、娛樂與文化，敬請期待。

KKBOX 持續與合作夥伴共同推動台灣的 Podcast 產業發展，線下活動除了固定舉辦的小聚外，預計與SoundOn 聲浪、Firstory 三強聯手，共同在 1/24 舉辦台灣首場 Podcast 年會「PodFest TAIWAN 2021」，內容包含五場產業講座、專屬社交空間，還有現場獨家「有地現約」行動錄音室企劃，年會門票在開賣當日隨即完售。

另外也看到市場上對於錄音室資源的需求，宣布將與 Firstory 共同啟動「錄音室聯盟」計畫，希望串連台北、台中與高雄三地的錄音室資源，將在今年上半年推出整合各地錄音室的系統，方便創作者尋找及預約。在節目錄製器材部分，KKBOX 也與台灣最大影視、音訊器材代理商「正成集團」攜手，除提供旗下熱播的原創節目如《Lulu超強校》、《饒舌之外》、《HHCC 喇街頭》等豐富內容錄音使用，未來也將開放旗下錄音室與器材給有需求的 Podcast 創作者們租用，以較輕鬆無負擔的方式提升自己的節目品質。

(科技)