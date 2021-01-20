名媛李珍妮與「衣架大王」陳友諒分手後，得知陳男與購物專家古瀞涵交好，在臉書上發文指古女是「渣女」、「小三」，因而挨告加重誹謗。台北地院今開庭，李女否認犯罪，辯稱古女提出的證據是其經紀人變造的，已另提告向古女求償300萬元。

檢方起訴指出，李珍妮懷疑陳男與她分手是因古瀞涵介入，上網下載古女的照片後，搭配「不要臉同居在男方家，男方拋棄替他生子的女方，原本要結婚，真是渣女和渣男的組合，大家請肉搜這對狗男女！」、「介入別人感情的小三，還劈腿多男」等文字上傳臉書。

李珍妮今表示，古女提出的證據中，臉書帳號是她女兒建立的網路虛擬帳號，聯結手機APP使用，並沒有公開，她本人使用的帳號名字就是「李珍妮」，連LINE大頭貼都被變造，來源是古女的經紀人，質疑古女是配合周刊爆料，是要提升自己的名聲，以及誹謗她而捏造。

李珍妮並指控檢察官辦案不公，只因為她有前科就起訴，這樣只會讓古女更有信心告她。因今天是審查庭，而李女不認罪，法官諭知全案將移一般法庭重新分案審理。

(中時 )