國內本土疫情爆發，院內群聚感染仍持續擴大，許多國人受到疫情影響，出國都需攜帶檢驗證明，但國內目前檢測一次新冠病毒的費用落在7000元，相比大陸貴上19倍，昨衛福部長陳時中雖說，台灣檢測費用較高是希望能給檢驗人員的費用多一點，但實際上目前自費採檢中，對給予檢驗人員的獎勵金並無明文規定，也就是說7000元的採檢費用有多少是給予檢驗人員，外界根本無從得知。

台灣醫事檢驗產業工會理事長吳進興表示，新冠病毒採檢目前疾管署（CDC）僅對公費採檢提出具體獎勵金規範，每一件提撥3000元，其中有1000元會分給第一線的檢驗人員，另2000元則是給檢驗機構做為獎勵。

吳進興進一步指出，由於國內醫檢師人力不足，收1件新冠疑似個案的檢體勢必排擠到其他檢驗，增加處理一般檢體人員的工作量，因此這1000元並不只會分給檢驗新冠疑似個案的人員，實際上所得到的津貼還要再打5折，中位數約落在500元。

吳進興說，自費採檢因衛福部無明文規範，因此各家醫療機構向民眾收取的費用有多大比例分享給醫檢人員也都不相同，但理論上不應該比公費的獎勵還要差。

至於檢驗試劑成本，吳進興指出各醫院會因採購量多量少有所不同，但基本上試劑成本介在650元至750元之間，若按上述檢驗人員成本與設備成本計算，現行7000元的自費採檢價格確實還有降價空間。

對於現行給予醫檢人員的獎勵補助，吳進興說，「3000元感覺上是一個還可以的數字」，但政府若要長期抗戰新冠疫情，應思考獎勵各醫療機構補充檢驗人力，若以目前每2名醫檢師能處理100件新冠病毒篩檢來計算，全國估計還要增聘240位醫檢師，才能夠滿足單日7000件的採檢量能。

不過感染科醫師有不同看法，中國醫藥大學附設醫院感染控制中心副院長黃高彬指出，民眾所支付的採檢費用不單單只有醫檢師的人力與試劑成本這麼簡單，還要將需生物危害等級2.5以上的採檢場所成本計算在內，光是4、坪的建置成本就高達3000萬。

台大兒童醫院院長黃立民也認為，採檢費用貴不貴取決於「專業服務值多少錢？」畢竟除醫檢師與檢驗試劑成本外，還包含醫師看診、護理師、採檢所需的防護裝備、隔離衣等等，且醫療機構必須完全對報告負責，「貴有貴的到道理，但以目前國內的價格來看，並不算貴。」

(中時 )