「台63 埔里」替代道路標誌。（高公局提供）

南投山區是旅遊勝地，往國6車流常從霧峰系統回堵至國3快官，收假車流則從霧峰系統回堵至國6舊正交流道。高速公路局建議，如欲從台中往返南投，可直接利用台63線中投公路避開國道塞車路段，省時又免費。

高公局表示，台中地區利用台63線前往南投時，可由台中市五權南路直接進入台63線中投公路，於萬豐南向出口約12公里處駛出台63線銜接中118線北岸路後，即可通往國6舊正交流道。國3往南，如遇霧峰系統壅塞回堵時，可提前從國3中投交流道駛出銜接台63線，再經由台63線萬豐南向出口及中118線北岸路通往國6舊正交流道；沿線均設有螢光黃底往「台63 埔里」之替代道路指引標誌。

至於收假時從國6南投地區返回台中，如遇霧峰系統壅塞回堵時，則可從國6舊正交流道提前離開國6，循中118線銜接台63線，避開國道壅塞路段，沿線亦設有往「台63 台中」替代道路指引標誌。

連假期間，高公局建議北部往返中南部民眾，可改走台61快速公路，免費又快速；國3西濱北向入口，在春節2月14、15日全日封閉，民眾可續行台61至國3香山交流道再進入高速公路。

(中時 )