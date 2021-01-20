楊鎮浯縣長今偕5鄉鎮長從11萬6021位設籍公民中，抽出4000位拿到壓歲「紅包」的幸運買主。（李金生攝）

各鄉鎮居民的中籤情形，中籤名單可於今日下午17時起至金門酒廠官方網站查詢。（李金生攝）

玉璽酒可單盒價購，也可用優惠價搭配金門高粱酒購買。（李金生攝）

金酒總經理楊駕人說明，若未能於價購時間內購買者，將視同放棄價購資格。（李金生攝）

金酒公司推出賀歲大禮「金牛犇騰玉璽酒」售價1萬6800元，坊間傳出轉手就有1倍以上的差價利潤。縣長楊鎮浯今偕5鄉鎮長從11萬6021位設籍公民中，抽出4000位拿到壓歲「紅包」的幸運買主，中籤名單可於下午17時起至金門酒廠官方網站查詢。

外觀造型展現王者氣勢，璀璨亮麗的玉璽酒，酒度為56度，容量0.6公升裝，今年共限量推出6000瓶，縣府特保留其中4000瓶給設籍公民「抽獎」，在歲末年終再送給鄉親1份溫馨的禮物。

縣府考量新冠肺炎疫情持續發燒，為避免排隊人潮帶來感染風險，特採現場直播公開抽籤方式，對象是符合2021年春節公民配售酒的金門鄉親。楊鎮浯縣長今早帶領縣府一級主管於縣府多媒體簡報室偕5鄉鎮長在國立金門大學資訊工程系主任趙于翔、律師陳詩文等人的見證下，按鈕用電腦亂數抽出4000名幸運買主。

金酒總經理楊駕人說明，玉璽酒的每盒價購新台幣1萬6800元，除可購買單盒外，另可搭配優惠銷售組合，組合一為0.6L-56度金牛犇騰玉璽酒1盒及0.6L-58度金門高粱酒12瓶，優惠價為新台幣1萬9000元；組合二為0.6L-56度金牛犇騰玉璽酒1盒及0.6L-58度2020庚子鼠金門高粱酒12盒，優惠價為新臺幣1萬8800元。

中籤名單可於今日下午17時起至金門酒廠官方網站查詢，金門酒廠也會同步寄發中籤通知單。另為配合防疫進行人潮分流，各鄉鎮價購日期分別為金湖鎮及金沙鎮2月1日至2日；金城鎮及金寧鄉2月3日至5日於金酒公司寧山配銷處；烈嶼鄉2月2日至3日於烈嶼供銷站。

另在各鄉鎮價購期間外，也可自110年02月08日(一)~110年03月31日(三) ，週一至週五：0830~1130、1400~1700（農曆春節及228連續假日停售）至金酒公司寧山配銷處(金門縣金寧鄉桃園路1號)購買，若未能於價購時間內購買者，將視同放棄價購資格。

本人價購請持通知單、現金、本人身分證正本及印章(或簽名)；代為價購者另需加帶代購身分證正本及印章(或簽名)、切結書及委託人身分證影本或其他相關證明文件。現場僅接受現金支付，不提供刷卡服務。若對於中籤名單或價購有任何問題，可撥打金酒公司服務專線0800-033-823或 082-325628轉86335、86303洽詢。（禁止酒駕．酒後不開車．安全有保障）

(中時 )